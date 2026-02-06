В 2025 году на Кубани трудоустроили 97% обратившихся за помощью подростков

97% обратившихся подростков в возрасте от 14 до 18 лет получили трудоустройство на Кубани в 2025 году. Как рассказали «Ъ-Кубань» в пресс-службе ГКУ КК «Центр занятости населения», к региональному Кадровому центру за помощью обратилось 38,3 тыс. молодых людей.

В прошлом году несовершеннолетние работники осваивали традиционные стартовые специальности — уборщик, подсобный рабочий или помощник воспитателя. Также они пробовали себя в более узкопрофильных направлениях, включая должности культорганизатора и специалиста.

Специалисты оказывают подросткам комплексную помощь в профориентации. Их обучают выбору профессии, правильному составлению резюме, поведению на собеседовании и адаптации в коллективе. С начала года сотрудники центра предоставили более 56 тыс. мер поддержки. Работу несовершеннолетним предлагают в течение всего года.

«Большинство, около 67%, обращаются к нам в летний период, однако порядка десяти тысяч подростков активно трудоустраиваются и во время весенних и осенних каникул»,— отмечает руководитель Кадрового центра Кубани Инна Андрощук.

Помимо зарплаты от работодателя, несовершеннолетние сотрудники получали дополнительные выплаты. В 2025 году их размер составлял от 1765 до 3528 руб. за полностью отработанный месяц.

Алина Зорина