В Полевском остановили работу цеха по переработке мяса на 25 дней

По решению суда на 25 суток в Полевском приостановлена работа цеха по переработке мяса ООО «Евросмарт», сообщили в Роспотребнадзоре Свердловской области. Оно было принято на основании материалов, представленных Южным Екатеринбургским отделом управления ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В ходе проверки в цехе по адресу Восточно-промышленный район, 4/26 выявлены нарушения санитарного законодательства: в производственном помещении хранились посторонние предметы, нарушались требования к сбору отходов и поточности технологических процессов. Также обнаружена пищевая продукция с нарушением требований к маркировке. Само производственное помещение было в неудовлетворительном санитарном состоянии.

В цехе отсутствовали документы, подтверждающие соответствие продукции техническим регламентам, а также товарно-сопроводительные документы, обеспечивающие прослеживаемость продукции. В ходе инспекции были отобраны пробы пищевой продукции, воды, смывов и дезинфицирующего средства.

Ранее в Свердловской области из-за найденных нарушений приостановили работу трех предприятий, связанных с производством мясной продукции. На 30 суток был закрыт пельменный цех в Екатеринбурге из-за выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Регистрацию ООО «Продэкспорт» в компоненте «ВетИС.Паспорт» приостановили на 180 дней — производитель тушенки подделывал сроки годности продукции. Работу производителя мясных полуфабрикатов ООО «Премиум» в свердловском поселке Восточный остановили после массового отравления детей в одном из детских садов ХМАО-Югры.

Ирина Пичурина