Свердловского производителя тушенки уличили в подделке сроков годности

В Свердловской области производитель мясной продукции ООО "Продэкспорт" подделывал сроки годности продукции. Нарушения были выявлены сотрудниками Россельхознадзора, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Уполномоченным лицом ООО "Продэкспорт", осуществляющего деятельность на площадке ООО "Гринберри", оформлен акт инвентаризации на консервы "Мясо цыплят 325 г. Особое 1*36 шт.", согласно которому продлен срок годности продукции»,— говорится в сообщении. Фактически продукция поступила с ветеринарными сопроводительными документами, в которых указывались конкретные данные о дате выработки и сроке годности.

Согласно транспортному ветеринарному сопроводительному документу, дата выработки консервов была 12.08.2024, а срок годности — до 12.02.2027. После инвентаризации эти показатели были изменены: дата выработки стала 25.09.2024, а срок годности — до 25.03.2027.

Сотрудники ведомства приостановили регистрацию ООО «Продэкспорт» в компоненте «ВетИС.Паспорт» на 180 дней. Данные о партии консервов в информационной системе Россельхознадзора были аннулированы, что исключает возможность легальной реализации продукции.

ООО "Продэкспорт" работает с 2009 года и специализируется на оптовой торговле мясными консервами. Компания зарегистрирована в Екатеринбурге.

Полина Бабинцева