После массового отравления детей в Югре закрыли мясной цех на Среднем Урале

Камышловский районный суд на 90 суток приостановил работу ООО «Премиум» в свердловском поселке Восточный, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. Цех занимался производством мясных полуфабрикатов — решение было принято после массового отравления детей в одном из детских садов в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра).

Производитель признан виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований (ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ). Роспотребнадзор в ходе проверок установил связь между 20 случаями сальмонеллеза в югорском садике и деятельностью свердловского предприятия. Кроме того, на производстве была антисанитария: полы были липкими от жира, на окнах и в светильниках скопились мертвые мухи. Дверь в единственный туалет была заколочена гвоздями, не было раковины для мытья рук, средств и инвентаря для дезинфекции помещений. Журнал здоровья сотрудников и другие необходимые журналы на предприятии не предоставили.

Среди других нарушений — в цехе отсутствовало оборудование для охлаждения или заморозки продукции. Также он не был обеспечен холодной и горячей водой в достаточном количестве для изготовления безопасной пищи, а на насадках для электромясорубки была ржавчина. Система канализации была спроектирована с нарушениями — был риск попадания сточных вод в моечные ванны.

В январе глава Нягани (ХМАО-Югра) Иван Ямашев сообщил, что в детском саду «Теремок» зафиксирован сальмонеллез — четыре ребенка были госпитализированы. По его словам, все сотрудники садика оказались здоровы, однако учреждение временно закрыли. Прокуратура начала проверку по факту массового заболевания воспитанников — с подозрением на заболевание острой кишечной инфекцией обратились 14 человек.

