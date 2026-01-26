Пельменный цех на Уралмаше закрыли из-за антисанитарии на месяц

Судебные приставы приостановили работу цеха по заготовке пельменей в Екатеринбурге на срок 30 суток по решению суда. Оно было принято из-за выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований на предприятии, сообщили в ГУ федеральной службы судебных приставов (ГУФССП) России по Свердловской области.

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

На предприятии на ул. Индустрии, 96д в ходе проверки были зафиксированы недостатки в организации процесса производства пищевой продукции. В цехе отсутствовали умывальник с горячей и холодной водой, средства для мытья рук и устройство для их сушки. Загрузка и выгрузка сырья осуществлялись через один вход, а новая упаковка хранилась со старой — было недостаточно места для ее хранения. Кроме того, в производственных помещениях имелись повреждения отделки, а в мясном цехе был ржавый холодильный шкаф.

Судебный пристав-исполнитель инициировал исполнительное производство и провел выезд на место. Должнику было вручено требование о приостановке деятельности. Оборудование опечатано.

Ирина Пичурина