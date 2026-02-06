Правительство Эстонии не согласилось со словами президента о контактах с Россией

Правительство Эстонии не согласилось с президентом страны в том, что Европе нужен диалог с Россией. Ранее президент Эстонии Алар Карис сказал в интервью Euronews, что Евросоюзу следует назначить спецпосланника для переговоров с Россией.

На пресс-конференции в Таллине 5 февраля премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что прямые переговоры с Россией «неуместны». По его словам, в случае с Россией «работает только давление».

«Есть мнение, что Евросоюз не участвует в переговорах. Я могу сказать вам, что Евросоюз постоянно находится за столом переговоров — с Украиной»,— сказал господин Михал (цитата по Bloomberg).

Идею о возобновлении контактов с Россией в интервью Euronews поддержала в том числе премьер-министр Латвии Эвика Силиня. В разговоре с изданием господин Карис отметил, что Европа «немного опоздала» с инициативой переговорного процесса, из-за чего ее место за столом переговоров занял американский президент Дональд Трамп.

В январе Politico сообщало, что некоторые европейские правительства призывают руководство ЕС назначить спецпредставителя в переговорах по Украине для отстаивания интересов Европы. По информации Reuters, 4 февраля дипломат администрации президента Франции Эмманюэль Бонн прилетал в Москву для переговоров с российскими официальными лицами.