Муниципальный санаторий «Ясные зори» освободился от долгов

Муниципальный санаторий «Ясные зори» избавился от долгов. Об этом сообщила руководитель санатория Ольга Карулина на открытом совещании в мэрии.

«Когда мы пришли в санаторий, у нас было 14 млн кредиторской задолженности. 9 млн из них была задолженность за тепло. На сегодняшний день у санатория нет долгов. И это тот случай, когда мы не только закрываем долги, но мы еще зарабатываем на депозитах, и мы успели немножко оседлать тот сезон, когда были высокие ставки по депозитам. Мы впервые открыли в нашем муниципальном учреждении расчетный счет в коммерческом банке»,— сказала глава санатория, поблагодарив мэра Артема Молчанова за помощь в урегулировании вопроса.

Ольга Карулина сообщила, что план по доходам от предпринимательской деятельности в 2025 году был выполнен на 91,9%. Руководитель назвала это хорошим по сравнению с прошлыми периодами результатом, но «недостаточно хорошим» для выполнения поставленных задач.

«В связи с тем, что нам нужно одномоментно, сразу и много всего. Поэтому на 26-й год у сотрудников стоит задача 100% и больше. В прошлом году мы на 10 млн поделали ремонтов. Целевых денег у нас на ремонты на такие цифры не было. Это доходы от предпринимательской деятельности»,— уточнила директор.

В настоящее время в санатории поэтапно проходят ремонтные работы. В 2025 году были отремонтированы ресепшн, малый зал кафе, галерея, библиотека, конференц-зал, зал лечебной физкультуры, медицинские кабинеты, пять номеров различных категорий комфортности. В учреждении работают 118 сотрудников, средняя зарплата — 54,5 тыс. руб. (+30,5% к 2024 году).

В октябре 2024 года санаторий находился в трудной ситуации из-за долгов, изношенности материальной базы и нехватки кадров, связанной с низким уровнем заработной платы. Тогда же санаторий возглавила член Общественной палаты региона Ольга Карулина.

Алла Чижова