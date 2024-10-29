«Ясным зорям» прописали оздоровление

Муниципальный санаторий «Ясные зори» оказался в трудной финансовой ситуации, его долги составляют около 20 млн руб. Ситуацию обсудили на заседании комиссии по бюджету муниципалитета Ярославля. Депутаты предложили городу избавиться от непрофильного актива. Заммэра Елена Волкова сказала, что продавать санаторий власти не хотят. При этом намекнула, что прошлое руководство мэрии готовило «Ясные зори» к продаже.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Санаторий "Ясные зори"

Фото: Муниципалитет Ярославля Санаторий "Ясные зори"

Фото: Муниципалитет Ярославля

На заседании постоянной комиссии по бюджету, финансам и налоговой политике муниципалитета Ярославля депутаты обсудили состояние принадлежащего городу санатория «Ясные зори». Поводом стало инициированное мэрией изменение условий оплаты труда, которое должны утвердить депутаты.

Как сообщила заммэра Ярославля Елена Волкова, сейчас новый руководитель санатория Ольга Карулина (по данным kartoteka.ru врио директора c 16 октября) пытается вывести учреждение из кризиса. Представители мэрии назвали три главных проблемы «Ясных зорей»: долги, изношенность материальной базы и нехватку кадров. По словам госпожи Волковой, сейчас вместо 250 человек работает чуть больше 100. Часть сотрудников уволилась вместе с предыдущим директором.

«Самая главная проблема, которая у нас назрела, кадровый кризис. Санаторий находится не в лучшем состоянии в плане кадров.

Низкий уровень заработной платы, несовершенная система оплаты труда, непонятная сотрудникам, вызывала затруднения с подбором персонала»,— сказала директор департамента по социальной поддержке населения и охране труда мэрии Ярославля Ольга Войнова.

Госпожа Войнова назвала муниципальный санаторий из-за существующих проблем «неконкурентоспособным». По словам председателя бюджетной комиссии муниципалитета Сергея Смоленского, долги санатория составляют около 20 млн руб. «Ъ-Ярославль» сообщал, что в конце 2023 года судебные приставы арестовывали имущество здравницы из-за долгов перед ФНС в размере 19 млн руб. После этого долг был погашен.

Санаторий оказывает коммерческие услуги по отдыху и оздоровлению, однако выполняет и социальные функции. В нем по льготной цене отдыхают работники мэрии, муниципалитета, муниципальных учреждений, а также пенсионеры, работавшие в этих структурах. Из бюджета им оплачивается путевка и питание. Депутат Михаил Кузнецов спросил, не стоит ли городским властям избавиться от непрофильного актива.

«Если это мертворожденное дитя, так может быть, нам как непрофильный актив его спокойно отпустить, выставить на продажу? Я, может, резковато говорю, но просто жизнь диктует. Мы без конца, сколько я помню себя, придумываем механизмы поддержки этого учреждения»,— сказал господин Кузнецов.

Заместитель мэра Ярославля Елена Волкова ответила, что власти не планируют продавать санаторий. Она дала понять, что в этом направлении действовало предыдущее руководство города. По ее словам, санаторий «вогнали в долги».

«Что касается продажи, наверное, есть ряд людей, которые вам бы сегодня поаплодировали и сказали спасибо, Михаил Александрович, за такое замечательное предложение. Дело все в том, что до 2022 года (год, когда на пост был назначен действующий мэр Артем Молчанов — "Ъ-Ярославль") его как раз и вели к этому процессу.

Сейчас задача стоит не обанкротить санаторий, а найти выход»,— сказала Елена Волкова.

Первой мерой, которую предложили чиновники, стало изменение системы оплаты труда в санатории. Новый документ призван стимулировать действующих сотрудников и привлекать новых. Вводится ежемесячная выплата за эффективность труда и достижение показателей, исключаются доплаты за почетное звание, ученые степени и ряд других.

Депутаты поддержали эти изменения, однако потребовали представить более развернутый план финансового оздоровления учреждения, а также суммы необходимых бюджетных инвестиций. Этот план в муниципалитете хотят увидеть в ноябре.

Алла Чижова, Антон Голицын