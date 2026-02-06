УМВД представило список мест концентрации ДТП в Ярославле

В Ярославле по итогам 2025 года выявлено 19 мест концентрации ДТП. В этих местах за год произошло 75 аварий, в которых пострадали 86 человек, еще трое погибли, следует из данных, представленных пресс-службой областного УМВД.

Самым аварийным участком стала Октябрьская площадь. Там произошло шесть аварий, в которых пострадали шесть человек. По пять ДТП зафиксировано на следующих участках:

площадь Волкова — пять пострадавших;

пересечение Ленинградского проспекта с улицей Елены Колесовой — пять пострадавших;

пересечение улицы Нефтяников с улицей Гагарина — четверо пострадавших, один погибший;

пересечение улицы Советской с улицей Республиканской — девять пострадавших;

пересечение проспекта Дзержинского с Ленинградским проспектом — семь пострадавших;

пересечение проспекта Ленина с улицей Советской — шестеро пострадавших.

По четыре аварии произошло на:

пересечении улицы Калинина с улицей Дорожной — четверо пострадавших;

пересечении проспекта Толбухина с улицей Большой Федоровской — четверо пострадавших;

пересечении проспекта Октября с улицей Победы — семеро пострадавших.

По три аварии произошло:

на улице Труфанова в районе дома № 11 — трое пострадавших;

на Промышленном шоссе в районе дома № 60 — шестеро пострадавших;

на пересечении улицы Городской Вал с улицей Свободы — трое пострадавших;

на пересечении Московского проспекта и Суздальского шоссе — трое пострадавших;

на пересечении Суздальского шоссе с проспектом Фрунзе — четверо пострадавших;

на улице Комсомольской в районе домов № 20 – 22 — трое пострадавших;

на Ленинградском проспекте в районе дома № 60 — двое пострадавших, один погибший;

на Ленинградском проспекте в районе дома № 38 — трое пострадавших;

на проспекте Октября в районе дома № 13 — двое пострадавших, один погибший.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в 2025 году число мест концентрации дорожно-транспортных происшествий снизилось с 24 до 19. Причиной такой динамики называются установка камер фиксации нарушений и изменение организации дорожного движения.

