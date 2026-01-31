«Пауки» заняли посты

В Ярославле в 2025 году число мест концентрации дорожно-транспортных происшествий снизилось с 24 до 19. Причиной такой динамики называются установка камер фиксации нарушений и изменение организации дорожного движения. В целом в городе снизилось общее число аварий. Данные на брифинге привел начальник Центра дорожного и технического надзора, пропаганды безопасности дорожного движения (ДиТН ПБДД) Госавтоинспекции города Ярославля подполковник полиции Антон Муравьев.

Фото: Министерство дорожного хозяйства и транспорта ЯО Дорожный комплекс "Паук"

Фото: Министерство дорожного хозяйства и транспорта ЯО

В 2025 году в Ярославле произошло 586 аварий, что на 71 ДТП меньше, чем в 2024 году, сообщил господин Муравьев. В них погиб 21 человек, еще 679 получили травмы. Уменьшилось и число мест концентрации ДТП. В 2024 году было выделено 24 аварийных участка, в 2025 году — 19. Наибольшее число аварий зафиксировано на пересечениях проспекта Ленина с улицей Советской, а также Дзержинского проспекта с Ленинградским.

Причиной снижения мест концентрации ДТП начальник Центра ДиТН ПБДД Госавтоинспекции назвал установку комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД и меры по изменению организации дорожного движения, которые разрабатываются и внедряются совместно с департаментом городского хозяйства по итогам анализа самых аварийных участков.

Сейчас в регионе активно устанавливаются и запускаются в работу так называемые «Пауки» — комплексы, фиксирующие превышение скорости, непристегнутый ремень и нарушение правил пользования телефоном. Таких в Ярославле работает 20, но установлено их больше: не все запущены в работу. В частности, «Пауки» работают на участке от улицы Свободы до Салтыкова-Щедрина, на улице Спартаковской в районе дома №3 на пешеходном переходе, на пересечениях проспекта Толбухина с Которосльной набережной, Автозаводской с улицей Розы Люксембург, Автозаводской с улицей Юности. Ставят камеры преимущественно в местах концентрации ДТП, их количество будет увеличиваться.

«На данный момент заключено два контракта по установке данных комплексов на территории Ярославской области. Предварительные сроки реализации — это май. По первому контракту всего 120 по области, из них 19 — в городе. По второму контракту — 158, из них 56 — в городе. Получается у нас плюсом 75 комплексов»,— сообщил начальник Центра ДиТН ПБДД Госавтоинспекции.

Шесть мест концентрации ДТП сохранились и перешли с 2024-го на 2025-й год. Это Промышленное шоссе в районе дома №60, улица Комсомольская, Октябрьская площадь, перекрестки проспекта Октября и улицы Победы, проспекта Толбухина и улицы Большой Федоровской, улиц Советской и Республиканской.

По словам господина Муравьева, на возникновение места концентрации ДТП влияет множество факторов. Помимо недостатков организации дорожного движения, которые можно устранить, есть те явления, на которые повлиять нельзя. Например, интенсивность движения или человеческий фактор.

«У нас на Октябрьской площади уже второй год подряд место концентрации ДТП: в прошлом году это были столкновения, в этом — падение пассажиров. На такие факторы невозможно повлиять даже изменением организации движения»,— пояснил представитель Госавтоинспекции.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в Ярославле решили запретить учебную езду на всем протяжении Московского проспекта. Соответствующий приказ подписан замруководителя директора департамента городского хозяйства. Антон Муравьев пояснил, что проспект остается транспортной артерией с очень большой интенсивностью движения.

«Учебная езда в таких условиях становится дополнительным раздражителем. Здесь речь идет именно про учебную езду, когда навыки человека еще не позволяют двигаться. Мы, в свою очередь, предлагали шире перечень. У нас, кроме Московского проспекта, еще есть магистрали, на которых очень интенсивное движение»,— сказал начальник Госавтоинспекции.

В 2025 году число аварий с участием автобусов в городе тоже снизилось, но незначительно — с 155 до 153, сообщил Антон Муравьев. Однако на 17% уменьшилось число ДТП, произошедших по вине водителей автобусов. Начальник Центра сообщил, что сотрудники Госавтоинспекции в потоке наблюдают за водителями автобусов, но останавливают при совершении нарушений их не сразу.

«Чтобы не вызывать раздражения и нареканий со стороны пассажиров, чтобы их не задерживать, экипаж следует за водителем автобуса на конечный пункт, и там уже оформляют административные материалы»,— сообщил господин Муравьев.

Как пояснили в УМВД по Ярославской области, в 2025 году в Ярославле провели 27 целевых профилактических мероприятий «Автобус» и выявили 113 нарушений водителями автобусов.

Алла Чижова