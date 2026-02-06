Ярославский рок-фестиваль официально переехал в Москву

Музыкальный фестиваль «Доброфест», который более 10 лет проводился в Ярославской области, пройдет в этом году на новой площадке — в Кинопарке Москино. Об этом организаторы сообщили в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dobrofest, «Вконтакте» Фото: Dobrofest, «Вконтакте»

«Это не просто переезд. Это — перезагрузка Dobrofest, начало новой истории, в которой мы нашли тот уровень поддержки, который позволил фестивалю вновь зазвучать в полную силу. Да, история была непростой. Переезд — это всегда испытание даже в наиболее спокойные времена. Но в нашей истории не было легких дорог»,— говорится в сообщении.

Организаторы подчеркнули, что теперь пребывание их гостей станет комфортнее, «чем когда-либо». Фестиваль пройдет 4 и 5 июля.

Фестиваль проводился на аэродроме «Левцово» под Ярославлем с 2010 года, однако в последние годы начались переносы. В 2024 году организаторы объявили о перезапуске проекта и проведении его на другой площадке.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что ярославское ООО «Фестиваль Доброфест» подало заявку на второй конкурс 2026 года президентского фонда культурных инициатив с целью получения гранта в размере 6,8 млн руб. на проведение фестиваля.