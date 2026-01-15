Ярославский фестиваль «Доброфест» может пройти в Москве

Музыкальный фестиваль «Доброфест», который традиционно проводился в Ярославской области, в 2026 году может пройти на фестивальной площадке кинопарка «Москино» в Москве. Такая информация размещена на сайте президентского фонда культурных инициатив.

По информации с сайта фонда, ярославское ООО «Фестиваль Доброфест» подало заявку на второй конкурс 2026 года президентского фонда культурных инициатив с целью получения гранта в размере 6,8 млн руб., софинансирование составит 50 млн руб. Результаты конкурса объявят не позже 30 апреля 2026 года, реализовывать проекты можно будет с 1 июня 2026 года до 31 декабря 2027 года.

Целью проведения фестиваля называется продвижение русской культуры и традиционных духовно-нравственных ценностей. В обосновании заявки указывается, что центральным элементом фестиваля станет альтернативная рок-музыка. «Фестиваль предлагает уникальную возможность говорить с молодежью на понятном и близком ей языке, укрепляя при этом патриотизм, гражданственность, национальную идентичность и уважение к традициям»,— говорится в обосновании.

Также фестиваль включит конкурсный показ короткометражного видео #ДоброВнутри с участием режиссеров и критиков, лекторий о видах искусства, «ЗАГС», где пары смогут зарегистрировать отношения.

«Проект является практическим инструментом реализации Указа Президента РФ "Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей", где в числе ключевых задач обозначены "укрепление гражданского единства, общероссийской гражданской идентичности и российской самобытности…"»,— объясняется значимость проекта в заявке.

Согласно портрету участника фестиваля, сложившегося за 11-летнюю историю фестиваля, 55% целевой аудитории — жители Москвы и Московской области, 20% — Ярославской области, 15% — Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 10% — других регионов. Срок реализации проекта — 1 июня – 31 августа 2026 года. Официально организаторы фестиваля еще не объявляли ни даты, ни место проведения «Доброфеста» в 2026 году.

Фестиваль проводился на аэродроме «Левцово» под Ярославлем с 2010 года, однако в последние годы начались переносы. В 2024 году организаторы объявили о перезапуске проекта и проведении его на другой площадке в 2025 году. В прошлом году организаторы фестиваля вновь сообщили о переносе, объяснив это отсутствием площадки.

«Мы не опустили руки и продолжили поиски площадок — их было с десяток в разных регионах ЦФО. С 2022 года многое изменилось, и мы не можем игнорировать эту реальность. Мы работаем над перезапуском DOBROFEST. Это не просто возвращение — это новое начало. Мы хотим, чтобы фестиваль обрел устойчивую опору и, главное, поддержку. Именно поэтому мы рассматриваем только те локации, где есть искренний и реальный интерес к проекту — не на словах, а на деле»,— комментировали организаторы перенос на 2026 год.

Алла Чижова