Медики в Армавире не получали доплаты за сверхурочные и праздники

Медицинские работники Армавира недополучили более 1,6 млн руб. в качестве доплаты от медицинских учреждений по сверхурочным, а также за работу в выходные и праздники. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Прокуратура Армавира организовала проверку по факту соблюдения медучреждениями требований трудового законодательства. При проверке правоохранительные органы установили, что в некоторых лечебных учреждениях города неверно производили учет рабочего времени медработников. Им не выплачивали дополнительные денежные средства за переработки.

Прокуратура привлекла к ответственности руководителей двух медучреждений за нарушение трудового законодательства. В том числе ведомство внесло представление министру здравоохранения Краснодарского края. По результатам рассмотрения 18 медработникам произвели доплату на общую сумму свыше 1,6 млн руб.

София Моисеенко