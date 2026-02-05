Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала внеплановые проверки участников топливного рынка, заподозрив компании в картельном сговоре, который мог привести к росту биржевых цен на нефтепродукты. Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.

Сотрудники ФАС провели осмотры территорий и помещений, скопировали документы и иную информацию. Окончательные выводы служба намерена сформулировать после завершения проверочных мероприятий и анализа всех собранных данных.

Вопрос влияния топливных трейдеров на биржевые котировки поднимался осенью 2025 года, когда цены на нефтепродукты на Петербургской бирже достигали рекордных уровней. Тогда нефтяные компании остались без демпферных выплат по бензинам.

В конце 2025 года Петербургская биржа отстранила трейдера «Солид — товарные рынки» от торгов нефтепродуктами из-за нарушений закона «Об организованных торгах» и правил площадки. С 26 декабря было приостановлено клиринговое обслуживание сделок компании, а с 21 января 2026 года доступ к торгам прекратился полностью.