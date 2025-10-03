Демпфер утекает как сквозь пальцы

Выплаты нефтяным компаниям по демпферу в сентябре сократились почти втрое относительно августовских — до 30,5 млрд руб. Собеседники “Ъ” связывают это сжатие с потерей в августе субсидии по бензину и сохранением выплат только по дизтопливу. Аналитики неоднозначно оценивают перспективы выплат в контексте таких факторов, как ограничения биржевой торговли, рост котировок и подготовка поправок к Налоговому кодексу: одни ожидают коррекции биржевых цен при стабилизации работы НПЗ, другие не исключают возможности обнуления демпфера в октябре и по бензину, и по дизтопливу.

В сентябре российские нефтяные компании получили по демпферу 30,5 млрд руб., следует из данных Минфина. Это почти втрое меньше, чем было выплачено в августе (80,4 млрд руб.), и почти впятеро, чем годом ранее (145,7 млрд руб.). Согласно действующему налоговому законодательству, расчеты по демпферу производятся за предшествующий месяц, то есть в сентябре выплаты исполнены за август. По словам источника “Ъ” в отрасли, такое снижение суммы выплаты связано с тем, что нефтекомпании потеряли субсидию по бензину за август и получили ее только за дизтопливо.

Правительство выплачивает демпфер как субсидию нефтекомпаниям, чтобы те сдерживали внутренние цены на бензин и дизтопливо, но лишь в том случае, если экспортная цена топлива выше внутрироссийской. Если оптовые цены на топливо растут слишком сильно и за месяц отклоняются более чем на 10% по бензину и на 20% по дизельному топливу, выплаты обнуляются.

В конце сентября вице-премьер Александр Новак сообщал, что с 1 сентября планируется повысить диапазон отклонения биржевых цен от индикативных, при котором нефтекомпании могут получать выплаты по демпферу, на 10 процентных пунктов, до 20% для бензина и до 30% для дизтоплива. Такие поправки к Налоговому кодексу уже подготовлены, но еще не были утверждены. В случае принятия изменений порог отклонения для оптовых цен на бензин АИ-92 может быть повышен с 66,49 тыс. до 72,54 тыс. руб. за тонну, на дизтопливо — с 68,64 тыс. до 74,36 тыс. руб. за тонну.

3 октября АИ-92 на Петербургской бирже по индексу европейской части России подорожал незначительно (на 0,03%, до 73,86 тыс. руб. за тонну), но вновь обновил исторический рекорд. Марка АИ-95 на бирже выросла на 0,4%, до 80,36 тыс. руб. за тонну. Последний раз биржевая цена на эту марку превышала 80 тыс. руб. за тонну 5 сентября, после чего перешла к снижению, сократившись 15 сентября до 78,7 тыс. руб. за тонну. Летнее и зимнее дизтопливо подорожало на 0,09%, до 70,95 тыс., и на 0,18%, до 77,31 тыс. руб. за тонну, соответственно, межсезонное — подешевело на 0,02%, до 70,07 тыс. руб. за тонну.

Для замедления роста цен с 8 сентября Петербургская биржа ввела лимиты на рост цен и ограничила количество заявок для покупки бензина. 23 сентября аналогичные ограничения были введены и на покупку дизтоплива. Собеседники “Ъ” в отрасли говорили, что из-за новой механики торгов биржевые цены перестали отражать рыночный уровень в крупном опте.

Управляющий партнер трейдера «Пролеум» Максим Дьяченко говорит, что рост котировок на бирже остается ограниченным из-за лимита в размере 0,01% на каждую сделку, что позволяет ценам прибавлять не более 600–700 руб. за тонну в месяц. По его словам, по бензину АИ-92 запас до уровня отсечки сохраняется, тогда как по дизельному топливу он уже превышен более чем на 1,2 тыс. руб., и цены продолжают расти. По мнению эксперта, чтобы сохранить выплаты по демпферу, нефтяные компании должны снижать стоимость дизтоплива в том числе за счет регулирования прокачки и поставок. Ситуацию осложняет рост доли более дорогого, зимнего, дизтоплива в индексе, отмечает он.

Если меры не будут приняты, выплаты по демпферу в октябре могут не состояться, добавляет господин Дьяченко.

Оптовые цены на АИ-92 и дизтопливо сейчас превышают текущие лимиты индикативных цен для получения демпфера, поэтому за октябрь выплаты может не быть ни по бензину, ни по дизтопливу, соглашается старший аналитик БКС Кирилл Бахтин. Кроме того, отмечает он, в расчет средней цены дизтоплива скоро начнет входить не только летнее, но и межсезонное и зимнее топливо. Он добавляет, что последнее время котировки бензина и дизтоплива сбавили темпы роста в том числе благодаря принятым властями мерам.

Налоговый эксперт Борис Луцет отмечает, что законопроект о корректировке демпфера с обратной силой даст нефтекомпаниям право на выплаты с сентября. Но, по его словам, предусмотренный поправками предельный порог для АИ-92 (72,5 тыс. руб. за тонну) котировки уже превысили. Поэтому, добавляет он, не исключено, что правительству придется искать новые решения. По мнению эксперта, демпфер как механизм устарел: постоянная «донастройка» налоговых вычетов перестала быть эффективным инструментом ценового регулирования.

Эксперт по энергетике Кирилл Родионов полагает, что в ближайшие месяцы стоимость бензина и дизтоплива будет находиться у верхней границы демпфера.

При этом изменение предельного отклонения не приведет к росту демпферных выплат, а лишь позволит нефтяным компаниям увеличить выручку от биржевых продаж, отмечает он. Это, продолжает эксперт, может ударить по экономике независимых АЗС, что повысит риски дальнейшего роста розничных цен.

В то же время на фоне падения производства и нехватки бензина в некоторых регионах, по информации “Ъ”, правительство намерено расширить меры поддержки внутреннего топливного рынка. Для этого в том числе будут обнулены ввозные таможенные пошлины в размере 5% на импортируемый бензин из Китая, Южной Кореи и Сингапура.

Ольга Семеновых