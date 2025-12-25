Петербургская биржа отстранила от торгов одного из крупнейших трейдеров «Солид»

Петербургская биржа сообщила об отстранении трейдера «Солид — товарные рынки» от торгов нефтепродуктами. Причиной стало нарушение компанией требований закона «Об организованных торгах» и правил биржи, что сделало невозможным контроль за ее деятельностью, указывает площадка. С 26 декабря приостанавливается клиринговое обслуживание сделок компании. С 21 января 2026 года будет расторгнут договор, и доступ к торгам полностью прекратится.

«Солид» — один из крупнейших независимых биржевых трейдеров на рынке нефтепродуктов. Согласно отчетности за 2024 год, выручка компании по РСБУ выросла на 51,5%, до 24,6 млрд руб., чистая прибыль снизилась на 34,3%, до 156,3 млн руб. В «Солиде» 35,3% акций владеет учредитель — ООО «АВГА-ТЕРРА», еще 64,7% распределены между членами совета директоров Антоном Разворотневым, Олегом Есеновым и Дмитрием Почуканцем, указывается в отчетности компании за 2023 год.

В марте 2019 года ФАС возбудила дело, обвинив «Солид» и ООО «А-Ойл» в картельном сговоре. С обоих ответчиков ФАС постановила взыскать более 1 млрд руб. «Солид» обжаловал решение ФАС, в 2022 году при новом рассмотрении в Арбитражном суде Москвы оно было признано недействительным, что подтвердила апелляционная и кассационная инстанции, а весной 2023 года Верховный суд РФ принял решение об отказе в передаче кассационной жалобы ФАС для рассмотрения на судебном заседании Судебной коллегии Верховного суда. Таким образом, окончательное решение было принято в пользу «Солида».

Ольга Семеновых