Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Вратарь «Локомотива» Исаев заработает за два сезона 160 млн

Зарплата голкипера ярославского ХК «Локомотив» Даниила Исаева составит 80 млн руб. в год. Об этом сообщает обозреватель «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис в своем Telegram-канале.

Фото: ХК «Локомотив»

Фото: ХК «Локомотив»

Накануне «Локомотив» подписал новое двухлетнее соглашение с вратарем. Даниил Исаев останется в ярославской команде до конца сезона 2027/28.

Даниил Исаев — воспитанник «Локомотива», выступал в МХЛ и ВХЛ, впервые за основную команду сыграл в сезоне 2018/19, в сезоне 2022/23 стал основным вратарем «Локомотива». Вратарь был признан лучшим вратарем КХЛ сезонов 2023/2024 и 2024/2025.

Алла Чижова

Новости компаний Все