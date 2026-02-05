Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Вратарь Даниил Исаев останется в «Локомотиве» еще на два сезона

Ярославский ХК «Локомотив» продлил контракт с вратарем Даниилом Исаевым до 31 мая 2028 года — еще на два сезона. Об этом сообщает Континентальная хоккейная лига (КХЛ).

Фото: ХК «Локомотив»

Фото: ХК «Локомотив»

Прежний контракт действовал до 31 мая 2026 года. Голкипер — воспитанник «Локомотива», выступал в МХЛ и ВХЛ, впервые за основную команду сыграл в сезоне 2018/19, в сезоне 2022/23 стал основным вратарем «Локомотива». Голкипер был признан лучшим вратарем КХЛ сезонов 2023/2024 и 2024/2025.

Новости компаний Все