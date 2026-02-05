Девелоперы в открытой продаже

Частные инвесторы два дня подряд отыгрывали обращение компании «Самолет» за кредитной поддержкой к государству. 5 февраля котировки акций большинства девелоперских компаний в ходе торговой сессии Московской биржи опускались на 3–7%. Впрочем, реакция инвесторов была непродолжительной: высокая долговая нагрузка ряда публичных строительных компаний уже привела к значительному снижению котировок в последние год-полтора. И даже положительное решение государства в отношении отдельного девелопера слабо повлияет на конъюнктуру рынка бумаг этих эмитентов.

5 февраля на утренней сессии Московской биржи котировки акций «Самолета» рухнули на 15%, достигнув отметки 854,4 руб. Фактически цена откатилась вплотную к историческому минимуму, зафиксированному годом ранее. Игру на понижение цены бумаг девелопера спровоцировало появление накануне сообщения СМИ о попытках руководства группы получить льготный кредит на покрытие долга (см. “Ъ” от 4 февраля). Однако к исходу основной сессии котировки акций «Самолета» остановились вблизи закрытия предыдущего дня, около 889 руб.

В течение прошлого года компания активно расширяла бизнес и наращивала земельный банк путем увеличения кредитной нагрузки, отмечают эксперты. Согласно отчетности по МСФО за шесть месяцев 2025 года, чистый долг компании вырос за год на 21%, а соотношение долга к EBITDA увеличилось с 2,67 до 3,1. Поэтому «в период высоких ставок, ужесточения условий по льготной ипотеке и снижения спроса на недвижимость просьба о господдержке воспринимается как сигнал о нехватке ликвидности, что потенциально увеличивает кредитные риски эмитента», указывает ведущий инвестиционный аналитик «Го Инвест» Никита Бредихин.

В настоящее время в целом на застройщиков оказывает давление жесткая монетарная политика, учитывая, что сектор имеет довольно высокую среднюю долговую нагрузку (см. “Ъ” от 13 октября 2025 года).

Неудивительно, что обвал стоимости акций «Самолета» потянул вниз котировки других девелоперов.

В четверг наибольшее падение котировок в ходе торговой сессии наблюдалось у акций «Эталона» (более 7%). Котировки акций АПРИ снижались на 6%, ЛСР — на 3,5%. Причем у этих девелоперов долговая нагрузка в прошлом году также росла. Согласно отчетностям по МСФО за шесть месяцев 2025 года, соотношение чистого долга к EBITDA у «Эталона» достигло 3,1, у ЛСР — 5,4. По данным отчетности АПРИ за девять месяцев 2025 года, этот показатель составлял 4,5. Вместе с тем акции компании ПИК (после снижения накануне) демонстрировали стабильность — рост в пределах 0,5%. Впрочем, и долговая нагрузка у этой компании остается минимальной: соотношение чистого долга к EBITDA всего 0,2 по итогам первого полугодия 2025 года.

Очередной виток снижения цен на акции большинства застройщиков говорит о переоценке инвесторами рисков сектора, указывают участники рынка. «Инвесторы не исключают возможности того, что у других компаний может быть такое же сложное положение, поэтому их нервозность распространяется и на акции других девелоперов»,— объясняет замгендиректора по брокерскому бизнесу ФГ «Финам» Дмитрий Леснов. При этом стоит отметить, что волатильность является нормальной для акций девелоперов: бумаги большинства эмитентов этого сектора подешевели с начала 2025 года в полтора раза.

По мнению участников рынка, основными продавцами бумаг были частные инвесторы, так как большинство институциональных уже заложили возможные риски в стоимость акций. «На фоне подобных заявлений частные инвесторы могут действовать эмоционально»,— подчеркивает начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев.

Как отмечают эксперты, в случае выдачи «Самолету» льготного кредита или вхождения государства в капитал девелопера кредитные риски значительно снизятся. Это позитивно скажется на облигациях эмитента, которые подешевели за последние дни примерно на 10%. Акции также могут прибавить в цене, однако только положительного ответа государства будет недостаточно, считает глава аналитического департамента «Цифра брокер» Наталия Пырьева. По мнению Дмитрия Леснова, «снижение ключевой ставки подправит финансовое положение большинства компаний». Однако здесь будут важны темпы снижения, притом что на данный момент «Банк России дает достаточно жесткие сигналы инвесторам на 2026 год», отмечает госпожа Пырьева.

Андрей Ковалев