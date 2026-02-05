Уиткофф: на переговорах в Абу-Даби обсудили прекращение огня на Украине

Делегации США, России и Украины на переговорах в Абу-Даби обсудили приостановку боевых действий и механизм мониторинга. Об этом сообщил спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф в соцсети X.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спецпосланники президента США Стивен Уиткофф (третий слева) и Джаред Кушнер (в центре) на переговорах в Абу-Даби

Фото: UAE Ministry of Foreign Affairs / Handout / Reuters Спецпосланники президента США Стивен Уиткофф (третий слева) и Джаред Кушнер (в центре) на переговорах в Абу-Даби

Фото: UAE Ministry of Foreign Affairs / Handout / Reuters

«В течение двух дней делегации провели широкие и всесторонние обсуждения по остающимся нерешенным вопросам, включая способы реализации режима прекращения огня и механизмы мониторинга прекращения военных действий»,— написал господин Уиткофф.

Спецпосланник президента США отметил, что стороны договорились продолжить «трехсторонние дискуссии в ближайшие недели». Стив Уиткофф сообщил, что по итогам переговоров Москва и Вашингтон решили восстановить диалог на высоком уровне по военной линии под руководством командующего Европейским командованием США Алексуса Гринкевича.

Трехсторонние переговоры США, России и Украины проходили в Абу-Даби 23–24 января и 4–5 февраля. После второго раунда стороны договорились об обмене 314 военнопленными между Россией и Украиной. По словам господина Уиткоффа, в урегулировании конфликта на Украине «еще предстоит проделать значительную работу».

