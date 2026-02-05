Новороссийская винодельня «Мысхако» не смогла зарегистрировать бренд на воду

Винодельня «Мысхако» (Новороссийск) не смогла оспорить в Суде по интеллектуальным правам отказ Роспатента в регистрации одноименного товарного знака для производства минеральной воды (32-го класса МКТУ).

Винодельня «Мысхако» — одно из старейших российских винодельческих предприятий, расположенное в Новороссийске. Объем производства в 2023 году составил 4,8 млн бутылок продукции. По данным системы «Руспрофайл», ООО «Мысхако» зарегистрировано в 2017 году в Новороссийске. Сергей Дубовик является генеральным директором организации, бенефициар — Алексей Сидюков. Основной вид деятельности компании: производство вина из винограда. За 2024 год прибыль компании составила — 240 млн руб., выручка — 1,5 млрд руб.

Согласно материалам дела, с которыми ознакомился «Ъ-Новороссийск», заявку на регистрацию товарного знака на воду ООО «Мысхако» направило в Роспатент в апреле 2023 года.

В июне 2024 года ведомство отказало в регистрации бренда. Отказ был обусловлен тем, что слово «Мысхако» в его составе ассоциируется с названием села, входящего в Новороссийск, и может быть воспринято как указание на место происхождения природной минеральной питьевой воды. Поскольку заявитель не предоставил документы, подтверждающие производство такой продукции на территории Мысхако, регистрация была отклонена из-за риска ввести потребителей в заблуждение относительно натурального происхождения товара.Это противоречит требованиям пункта 3 статьи 1483 Гражданского кодекса.

В феврале 2025 года ООО «Мысхако» направило возражение на отказ, указав на то, что потребители не ассоциируют предложенное обозначение с местом происхождения спорных товаров. Однако коллегия Роспатента не согласилась с этими аргументами, повторив, что населенный пункт Мысхако не славится природными источниками минеральной воды.

Суд по интеллектуальным правам согласился с выводами Роспатента и отказал в исковом заявлении ООО «Мысхако».

Наталья Решетняк