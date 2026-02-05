Брата главы израильской спецслужбы «Шабак» обвинили в контрабанде в Газу

Израильская прокуратура предъявила обвинения Бецалелю Зини — брату руководителя Службы общей безопасности («Шабак») Давида Зини. Его и еще около десяти человек, в числе которых израильские военные, обвиняют в контрабанде сигарет, iPhone, медикаментов и других товаров в сектор Газа. Все обвиняемые находятся под стражей.

По данным следствия, подозреваемые контрабандой ввозили в Газу товары или помогали ввозу благодаря своим полномочиям в тот момент, когда Израиль ввел жесткие ограничения на ввоз товаров в сектор. Прокуратура заявляет, что тем самым они способствовали укреплению экономического положения группировки «Хамас». Среди обвинений — помощь врагу во время войны, использование товаров в террористических целях, отмывание денег, уклонение от уплаты налогов и взяточничество.

В обвинительном заключении говорится, что злоумышленники заработали на контрабанде миллионы долларов. По данным следствия, Бецалель Зини работал в команде подрядчиков Минобороны Израиля, поставлявших оружие армии, развернутой в секторе Газа. Это помогало ему контрабандой провозить туда товары. Сообщается, что лично он заработал на этом около $100 тыс.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назначил Давида Зини главой «Шабак» в мае прошлого года. Этому предшествовал конфликт с предыдущим руководителем спецслужбы Роненом Баром. Сообщается, что в отношении большинства обвиняемых расследование ведет «Шабак», а дело Бецалеля Зини было передано полиции во избежание конфликта интересов.

Яна Рождественская