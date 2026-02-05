На Дону прокуратура проверит факт травмирования рабочих на шахте «Садкинской»
Прокуратурой Ростовсой области организована проверка в связи с травмированием рабочих на шахте «Садкинской» в Белокалитвинском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Фото: сергей иванов
Прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства в сфере охраны труда. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер реагирования.
Надзорный орган контролирует ход и итоги расследования уголовного дела, которое было инициировано следственными органами по ч. 1 ст. 217 УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах».
Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», травмы рабочие шахты «Садкинская» ООО «Шахтоуправление «Садкинское» получили из-за детонации одного из зарядов.