На Дону в шахте «Садкинская» из-за детонации зарядов пострадали четыре человека

На шахте «Садкинская» ООО «Шахтоуправление «Садкинское» в Белокалитвинском районе Ростовской области из-за детонации одного из зарядов пострадали четыре человека. Об этом сообщает генеральный директор ООО УК «Южуголь» Владислав Цатуров.

ЧП произошло 31 января 2026 года. Спасатели ВГСЧ оперативно оказали рабочим первую помощь и эвакуировали на поверхность для последующей госпитализации.

На данный момент жизни пострадавших ничего не угрожает.

«По состоянию на 5 февраля, трое продолжают лечение в стационаре, и один пострадавший выписан из медицинского учреждения»,— отметил господин Цатуров.

Шахта «Садкинская» работает в штатном режиме. Назначено расследование причин и обстоятельств данного несчастного случая.

Наталья Белоштейн