На Кубани планируют заключить более 7,7 тысячи социальных контрактов в 2026 году

По итогам 2026 года в Краснодарском крае планируется заключить свыше 7,7 тыс. социальных контрактов. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев, его слова цитирует пресс-служба администрации Кубани.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Общая сумма по социальным контрактам в регионе составит порядка 1,8 млрд руб. Поддержка граждан реализуется в рамках национального проекта «Семья». В 2025 году в Краснодарском крае более 7,6 тыс. человек успели заключить соцконтракты с региональным министерством труда и социального развития.

В рамках социального контракта житель Белореченского района, участник специальной военной операции, начал свой бизнес по выращиванию декоративных растений, получив на реализацию предпринимательства 200 тыс. руб. В приоритетном порядке, по словам Вениамина Кондратьева, соцконтракты на Кубани заключаются с многодетными семьями и участниками СВО.

Кристина Мельникова