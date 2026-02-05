Джаз и блюз, «Найтивыход» и баскетбол

В эти выходные в Краснодаре запланирована насыщенная культурная программа. Жителям и гостям краевого центра предлагают концерты, кинопоказы и театральные постановки, в том числе по произведениям Александра Пушкина, Вуди Аллена. Главные события — в афише «Ъ-Кубань».

Какие концерты посетить

6 февраля в 19:00 в Театре ТМИН состоится творческий вечер гитариста Дмитрия Григорьева — зрителям предлагают погрузиться в уютную камерную атмосферу и открыть для себя особый музыкальный мир, где гитара звучит как целый оркестр, а каждая мелодия рассказывает свою историю. В программе — виртуозная гитарная музыка и живые рассказы композитора о его творчестве; у гостей также будет возможность задать Дмитрию Григорьеву свои вопросы.

Стоимость билета — 1000 руб. (12+)

6 февраля в 20:00 в гастробаре «Эль Барто» пройдет концерт группы BluesСобеседникBand по случаю дня рождения лидера коллектива Дмитрия Михеенко. Зрителей ожидает программа из зажигательных блюзовых хитов и живых рассказов музыканта о творческом пути и истории создания песен.

Стоимость билета — 500 руб.(18+)

6 февраля в 22:00 в Sgt. Pepper’s Bar пройдет концерт группы «Раз Два»: музыканты представят каверы на хиты российских рок-групп — «Король и Шут», «Агата Кристи», «Алиса», «Кино» и других. Сбор гостей начнется за 30 минут до начала программы.

Стоимость билета — от 700 руб.(18+)

7 февраля в 17:00 в Муниципальном концертном зале Краснодара состоится вечер органной музыки с участием заслуженного артиста Краснодарского края Михаила Павалия. В программе — произведения классического органного репертуара.

Стоимость билетов — от 700 руб. (12+)

7 февраля в 20:00 в The Rock Bar Small Stage состоится концерт группы «Наконечный» в рамках тура «Лишь чтобы стать ближе к тебе», приуроченного к выпуску нового клипа. Зрители услышат как хиты из предыдущих альбомов, так и премьеры новых композиций, которые выйдут в 2026 году.

Стоимость билетов — от 1200 руб. (16+)

8 февраля в 17:00 в Муниципальном концертном зале Краснодара пройдет концерт в рамках Steinway-фестиваля: на сцене — лауреат международных конкурсов пианист Алексей Мельников. Выступление состоится в рамках программы Министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны». Зрители услышат фортепианную музыку в исполнении артиста, побеждавшего на II Манхэттенском международном музыкальном конкурсе в Нью-Йорке и завоевавшего III премию и бронзовую медаль на XVI Международном конкурсе им. Чайковского.

Стоимость билетов — от 650 руб.(12+)

8 февраля в 18:00 в Музыкальном театре Краснодара состоится концерт «Джаз и блюз», где прозвучат как классические джазовые композиции, так и современный фанк-соул. Приглашенная солистка Ольга Синяева представит и проверенные временем хиты, и авторские произведения, а во втором отделении к ней присоединится московский пианист.

Стоимость билетов — от 600 руб. (6+)

8 февраля в 20:00 в «Кроп Арене» (Краснодар) состоится большой сольный концерт исполнителя «Найтивыход». Как обещают организаторы, зрителей ждет программа из лучших треков и нового материала.

Стоимость билетов — от 1600 руб.(16+)

Какие спектакли посмотреть

6 февраля в 18:30 в Театре драмы им. М. Горького в Краснодаре состоится спектакль «Евгений Онегин» по знаменитому роману А. С. Пушкина. Зрители погрузятся в историю о хандре, уводящей человека от счастья, и проследят за судьбой героя, который не смог оценить ни дружбы Владимира Ленского, ни искренней любви Татьяны Лариной.

Стоимость билетов — от 700 руб. (16+)

6 февраля в 18:30 в Музыкальном театре Краснодара пройдет балет «Спартак» — история о восстании гладиаторов и борьбе за свободу. Зрители увидят синтез танца, музыки, пения и драмы, а уникальные декорации и костюмы воссоздадут атмосферу античного Рима с его роскошью и «гламуром», сказано в аннотации.

Стоимость билетов — от 800 руб. (12+)

6 февраля в 20:00 в театре «Мой» в Краснодаре покажут спектакль «Олд-Сейбрук» — пикантный абсурд по пьесе Вуди Аллена. Зрителей ждет парадоксальное действо: от, казалось бы, обычной комедии про адюльтер сюжет перетекает в запутанное представление, способное удивить даже взыскательного зрителя.

Стоимость билетов — от 1600 руб. (18+)

7 февраля в 11:00 в Театре кукол в Краснодаре состоится кукольный спектакль «Любопытный слоненок». Гостей ожидают африканские ритмы, экзотические танцы театра масок и путешествие героя, который познает мир и находит ответы на свои вопросы.

Стоимость билетов — от 500 руб. (3+)

7 февраля в 12:00 в театре Veritas в Краснодаре пройдет спектакль «Маленький принц» — трогательная постановка для детей и взрослых. Спектакль напомнит зрителям о важности сохранять в себе «внутреннего ребенка» и уметь видеть главное сердцем, несмотря на суету повседневности.

Стоимость билетов — от 700 руб. (0+)

8 февраля в 14:00 в Театре кукол в Краснодаре покажут кукольный спектакль «Палочка-выручалочка» по мотивам сказок Владимира Сутеева. Маленький зритель отправится в осенний лес и узнает, как важны доброта, дружба и смекалка — именно они помогают найти выход из любой ситуации.

Стоимость билетов — от 400 руб. (0+)

8 февраля в 19:00 в Доме мецената в Краснодаре пройдет театрализованная лекция «Русалка». Историк и искусствовед расскажет о мифологических существах в культуре, их зарождении и трансформации, а актеры Дома мецената погрузят зрителей в иммерсивное театрализованное представление, соединяющее сказку с реалиями сегодняшнего дня.

Стоимость билетов — от 3000 руб. (16+)

8 февраля в 19:00 в Театре ТМИН в Краснодаре покажут комедийный спектакль «Декоратор, или Наглядные доказательства» по пьесе Дональда Черчилля. Зрителей ждет история о том, как тщательно оберегаемые секреты внезапно становятся явными, а помощь приходит с самой неожиданной стороны, сказано в описании.

Стоимость билетов — от 1000 руб. (16+)

Что смотреть в кино

В кинотеатрах Краснодара идет показ фильма «Левша» — кинофантастики с элементами приключений. Зрители перенесутся в Россию конца XIX века, где молодой офицер Петр Огарев и гениальный мастер Левша расследуют загадочное дело, связанное с механической блохой и угрозой войны с Великобританией.

Стоимость билетов — от 400 руб. (12+)

Среди других достойных внимания фильмов — триллер «Горничная» с Сидни Суини в главной роли. Героиня по имени Милли, мечтая начать жизнь с чистого листа, устраивается горничной в роскошный особняк семьи Винчестер, но вскоре обнаруживает, что за закрытыми дверями скрываются зловещие тайны.

Стоимость билета — от 810 руб. (18+)

Также зрители могут посмотреть постапокалиптический боевик с Джерардом Батлером. Спустя пять лет после глобальной катастрофы выжившие вынуждены покинуть Гренландию и отправиться в опасную миграцию: планету продолжают атаковать осколки астероида, и человечеству нужно найти новое убежище.

Стоимость билетов — от 500 руб. (18+)

Куда сходить еще

7 февраля в 17:00 в StandUp Bar Krasnodar состоится шоу «7 комиков» — вечер острого юмора от опытных стендап-артистов. Зрители услышат как новый, так и уже проверенный материал: на сцене выступят комики, которых можно увидеть в телевизионных и интернет-проектах.

Стоимость билетов — от 600 руб.(18+)

8 февраля в 14:00 в «Баскет-холле» в Краснодаре пройдет матч между БК «Локомотив Кубань» и БК «УНИКС». Поклонников баскетбола ждет спортивное противостояние двух команд.

Стоимость билетов — от 300 рублей (0+)

