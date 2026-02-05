В Тамбовской области потушили пожар на цистернах после схода поезда

Открытое горение на станции Кочетовка-2 в Тамбовской области ликвидировано спустя сутки после ЧП, сообщили ТАСС в МЧС России. При аварии загорелись 16 цистерн с бензином и газом.

Сход грузового поезда произошел 4 февраля. По предварительным данным, пострадавших нет. Причины происшествия официально не названы.

В Тамбовской области возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации железнодорожного транспорта.