Сход вагонов грузового поезда в Тамбовской области спровоцировал пожар

В Тамбовской области грузовой поезд, перевозивший бензин, сошел с рельсов, сообщили представители РЖД. В результате началось возгорание.

Инцидент произошел на станции Кочетовка-2 в 15:34. По предварительным данным, пострадавших нет. Движение поездов через станцию приостановили. В РЖД предупредили о задержке восьми поездов южного направления.

«В РЖД создан оперативный штаб по ликвидации последствий происшествия,— говорится в сообщении компании.— На место направлены пожарные и восстановительные поезда. Причины происшествия устанавливаются».

2 февраля РЖД сообщили, что из-за схода вагонов грузового поезда, перевозившего зерно, в Кировской области задержались 20 поездов.