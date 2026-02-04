После схода цистерн с рельс в Тамбовской области возбудили уголовное дело

В Тамбовской области после схода вагонов грузового поезда на станции Кочетовка-2 и возгорания цистерн с топливом возбудили уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба). «Наличие пострадавших и сумма причиненного ущерба устанавливаются»,— указано в сообщении.

По данным РЖД, вагоны сошли в 15:34 мск. По предварительной информации, пострадавших нет. Причины происшествия пока не установлены. Из-за схода грузовых вагонов задерживаются восемь пассажирских поездов.