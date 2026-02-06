Китай тянет резину

Ввоз шин для легковых автомобилей из Китая в 2025 году упал на 4% по сравнению с рекордным показателем годом ранее. Рынок корректируется на фоне сокращения продаж машин и больших стоков у дилеров. Российские производители указывают, что давление китайского импорта сохраняется и конкурировать с марками из КНР по цене крайне сложно.

Импорт шин для легковых автомобилей из Китая в РФ по итогам 2025 года достиг $510,15 млн, следует из данных Главного таможенного управления КНР. Это на 4% ниже предыдущего года, но в 3,3 раза выше показателей 2021 года (до ухода из России крупных зарубежных брендов).

Небольшое снижение относительно 2024 года, по мнению главного редактора журнала «За рулем» Максима Кадакова, связано с падением российского авторынка, «провальным» сезоном и большими остатками, которые сохранились с предыдущего года. По данным «Автостата», продажи новых легковых автомобилей в России по итогам 2025 года сократились на 15,6%, до 1,326 млн штук (см. “Ъ” от 13 января). Партнер SBS Consulting Дмитрий Бабанский полагает, что незначительная коррекция импорта в долларах может объясняться динамикой валютных курсов.

По оценке директора департамента маркетинга холдинга «Кордиант» Екатерины Гусевой, активность китайских импортеров в 2025 году снизилась на 10%. «Но с учетом рекордного по импорту легковых шин из Китая 2024 года это можно назвать не падением, а движением в сторону нормальных значений»,— отмечает топ-менеджер. В Ikon Tyres ранее оценивали емкость рынка легковых шин в России в 2024 году примерно в 50 млн штук, а объем импорта китайских марок — в 19 млн.

За последние пять лет, продолжает госпожа Гусева, Китай значительно усилил свою позицию, став главным импортером: в 2020 году китайские бренды занимали в импорте долю в 38%, а в 2024 году — уже почти 70%. Наибольший рост импорта произошел в сегменте легковых шин: поставки увеличились на 34% с 2021 года, достигнув показателя 25 млн шин в 2024 году. Согласно опросу “Ъ” среди экспертов и производителей, сейчас на российском рынке присутствует более 200 китайских марок легковых шин и их количество продолжает расти. В целом китайские бренды занимают треть российского шинного рынка, уточняют аналитики.

Об экспансии китайского импорта в интервью “Ъ” рассказывал гендиректор Ikon Tyres Андрей Пантюхов (см. “Ъ” от 12 ноября 2025 года), называя эту тенденцию главной проблемой российского шинного рынка и указывая на «полное отсутствие каких-либо защитных мер со стороны государства». Как отмечал топ-менеджер, китайские импортеры прибегают к демпингу, что сильно мешает российским производителям.

Екатерина Гусева подтверждает, что с учетом профицита локальных мощностей давление импорта сдерживает развитие российской шинной отрасли. По ее словам, текущий валютный курс и несущественное влияние логистики на цены позволяет китайским производителям демпинговать, что усиливает конкуренцию в ряде сегментов. Как уточняет госпожа Гусева, из Китая завозятся преимущественно бюджетные шины. Затоваривание по маркам из КНР есть, что также негативного сказывается на рынке и ценовой конкуренции, добавляет она.

Аналитики, впрочем, прогнозируют, что импорт легковых шин из Китая продолжит снижаться. Господин Бабанский поясняет, что, вероятно, часть импорта должен прикрыть обновленный экологический сбор: «30–40% китайских шин не проходят по содержанию канцерогенов».

С 1 января 2026 года в России для продавцов автомобильных шин вводится повышающий коэффициент на экологический сбор для продавцов шин, которые не соответствуют требованиям безопасности, указанным в соответствующем ГОСТе. Собеседники “Ъ” на рынке также говорят, что не все китайские шины, импортируемые в Россию, соответствуют заявленным характеристикам. Как отмечали в Минпромторге, мощности российских производителей позволяют удовлетворить внутренних спрос.

По итогам девяти месяцев 2025 года продажи шин в России сократились на 5%, до 34,3 млн штук, сообщали в ННЦК. В денежном выражении рынок вырос на 9,9%, до 318,1 млрд руб., вероятно, за счет увеличения цен.

Наталия Мирошниченко