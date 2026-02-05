Объявлен тендер на водоснабжение Каспийского кластера за 1,1 млрд рублей
Великентский водозабор обеспечит водой туристический кластер в Дагестане
Единый оператор Дагестана по водоснабжению и водоотведению объявил тендер стоимостью 1,1 млрд руб. на комплексное обеспечение водой всероссийского туристического кластера «Каспийский прибрежный». Информация об этом появилась на портале госзакупок.
Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ
Проект предусматривает возведение нового водозабора на участке Великентский Уллучаевского месторождения. Объект обеспечит водными ресурсами территории Каспийского кластера и город Дагестанские Огни.
Для снабжения водой туристического кластера, детского центра «Дагестан», города Дагестанские Огни и близлежащих населенных пунктов Дербентского района построят Великентский водозабор. Водозаборный комплекс включит десять эксплуатационных и две резервные скважины. Участок под строительство расположен в северной части Дербентского района, в 18 км северо-западнее города Дагестанские Огни.
Как писал «Ъ-Кавказ», базовые объекты Каспийского прибрежного кластера сдадут в 2027 году. В январе 2026 года Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение проекту строительства двух общежитий для сотрудников Каспийского прибрежного кластера в Дербентском районе Дагестана.
Проект охватит набережную длиной 6,5 км, 28 гостиниц на 14,5 тыс. мест, рестораны, спортивные и развлекательные зоны. Инвесторы используют меры господдержки по постановлению №141. В 2023–2024 годах завершили межевание за 142 млн руб. и проектирование общежитий за 50 млн руб., подрядчиком выступило ООО «Меридиан» из Самары. Активная фаза строительства начнется в 2026 году, первые туристы приедут в 2028 году. Полноценно курорт заработает к 2030 году.
Каспийский прибрежный кластер в Дагестане создается по поручению президента РФ в рамках масштабного проекта «Пять морей и озеро Байкал». Инициативу реализуют совместно правительство республики и «Кавказ.РФ» при координации Минэкономразвития России.