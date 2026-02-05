Объявлен тендер на водоснабжение Каспийского кластера за 1,1 млрд рублей

Единый оператор Дагестана по водоснабжению и водоотведению объявил тендер стоимостью 1,1 млрд руб. на комплексное обеспечение водой всероссийского туристического кластера «Каспийский прибрежный». Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Проект предусматривает возведение нового водозабора на участке Великентский Уллучаевского месторождения. Объект обеспечит водными ресурсами территории Каспийского кластера и город Дагестанские Огни.

Для снабжения водой туристического кластера, детского центра «Дагестан», города Дагестанские Огни и близлежащих населенных пунктов Дербентского района построят Великентский водозабор. Водозаборный комплекс включит десять эксплуатационных и две резервные скважины. Участок под строительство расположен в северной части Дербентского района, в 18 км северо-западнее города Дагестанские Огни.

Как писал «Ъ-Кавказ», базовые объекты Каспийского прибрежного кластера сдадут в 2027 году. В январе 2026 года Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение проекту строительства двух общежитий для сотрудников Каспийского прибрежного кластера в Дербентском районе Дагестана.

Проект охватит набережную длиной 6,5 км, 28 гостиниц на 14,5 тыс. мест, рестораны, спортивные и развлекательные зоны. Инвесторы используют меры господдержки по постановлению №141. В 2023–2024 годах завершили межевание за 142 млн руб. и проектирование общежитий за 50 млн руб., подрядчиком выступило ООО «Меридиан» из Самары. Активная фаза строительства начнется в 2026 году, первые туристы приедут в 2028 году. Полноценно курорт заработает к 2030 году.

Каспийский прибрежный кластер в Дагестане создается по поручению президента РФ в рамках масштабного проекта «Пять морей и озеро Байкал». Инициативу реализуют совместно правительство республики и «Кавказ.РФ» при координации Минэкономразвития России.

