Базовые объекты Каспийского прибрежного кластера сдадут в 2027 году

Подрядчики на курорте «Каспийский прибрежный кластер» в Дагестане активно готовятся к стройке: они проводят геодезические изыскания, разрабатывают рабочую документацию и закупают материалы. Заместитель гендиректора «Кавказ.РФ» Владимир Лапухин сообщил об этом на выездном совещании прямо на площадке будущего курорта, где собрались руководители профильного министерства, ресурсники и подрядчики. Обустроенный в конце 2025 года штаб стал центром координации, где команда обсуждает ключевые этапы реализации проекта, сообщает пресс-служба госкорпорации.

Строители сейчас сосредоточились на смысловом ядре курорта — четырехэтажном многофункциональном центре площадью 7,5 тыс. кв. м, который станет сердцем инфраструктуры. Они завершили земляные работы, залили фундаментную плиту объемом 1663 куб. м бетона, сейчас монтируют гидроизоляцию, армируют колонны и стены первого этажа, а также готовятся к бетонированию этого уровня. Центр включит ресторан на 84 места, кафе на 100 посадочных, торговые площади, аптеку, медпункт, отдел полиции и спасательную службу; его стоимость достигает 1,23 млрд руб., подрядчик — ООО «СМК Жилье».

Дальше подрядчики перейдут к дорогам и парковке, инженерным сетям и благоустройству территории. Они построят 15,5 км автомобильных дорог: геодезия завершена, документация в работе, активная фаза стартует к лету 2026 года. Инженерные сети тоже на старте — подрядчик закончил геодезию, подписал договор на документацию, закупает материалы; основные работы продлятся до декабря 2027 года. Благоустройство начнут формировать во втором полугодии 2026-го и завершится к концу 2027 года.

Парковка на 693 машиноместа для легковушек вырастет над землей в 2027 году — сейчас подрядчики формируют ее документацию. Проект реализует «Кавказ.РФ» совместно с правительством Дагестана под эгидой Минэкономразвития РФ по поручению президента в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» и программы «Пять морей и озеро Байкал». Курорт займет благоустроенное побережье длиной 6,5 км в Дербентском, Карабудахкентском, Каякентском и Магарамкентском районах, с 28 отелями от 3 до 5 звезд (включая две пятизвездочные на 220 и 550 номеров), санаторием, коттеджами, велнес-центром, парками и возможной яхтенной мариной. К 2027 году запустят базовые объекты, к 2030-му — весь комплекс на полную мощность, с 700 тыс. туристов в год и 8 тыс. рабочих мест; частные инвестиции потянут на 70 млрд руб.. Главгосэкспертиза уже одобрила благоустройство, дороги и коллектор для очистки акватории. Инвесторы активно используют господдержку по постановлению №141.

Станислав Маслаков