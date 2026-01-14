Главгосэкспертиза одобрила общежития для Каспийского прибрежного кластера

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение проекту строительства двух общежитий для сотрудников Каспийского прибрежного кластера в Дербентском районе Дагестана, сообщили в ГК Кавказ.РФ. Два здания гостиничного типа вместят по 340 человек каждое, а общая площадь застройки достигнет 8700 кв. м.

Строители возведут здания переменной этажности — от трех до четырех этажей — на участке свыше 50 тыс. кв. м в центральной части будущего курорта. Главный эксперт Елена Остапенко отметила, что каждое здание примет П-образную форму в плане с плоской кровлей и 151 жилой ячейкой. В каждой комнате разместят двух- или трехместное жилье с кухонной зоной и санузлом.

Корпорация «Кавказ.РФ» координирует проект совместно с правительством Дагестана при поддержке Минэкономразвития. Инициатива реализуется по поручению президента РФ в рамках федерального проекта «Пять морей и озеро Байкал». Кластер привлечет 72 млрд руб. инвестиций и создаст свыше 7 тыс. рабочих мест, турпоток вырастет до 2,4 млн человек к 2032 году.

Резиденты ОЭЗ, включая АО «СФЕРА ГРУПП», готовят девять лотов на 2000 гостиничных номеров. Они построят две пятизвездочные гостиницы на 220 и 550 номеров, три четырехзвездочных отеля, велнес-центр и санаторий. К 2030 году курорт примет до 700 тыс. туристов в год, власти выделили 14,4 млрд руб. на старт работ.

Активная фаза строительства начнется в 2026 году, первые туристы приедут в 2028 году. Ранее Главгосэкспертиза одобрила инженерные сети, многофункциональный центр площадью 7500 кв. м за 1,23 млрд руб. и транспортную инфраструктуру. Появятся котельная, газорегуляторный пункт, магистральный коллектор и четыре участка дорог для доступа к пляжам.

Проект охватит набережную длиной 6,5 км, 28 гостиниц на 14,5 тыс. мест, рестораны, спортивные и развлекательные зоны. Инвесторы используют меры господдержки по постановлению №141. В 2023–2024 годах завершили межевание за 142 млн руб. и проектирование общежитий за 50 млн руб., подрядчиком выступило ООО «Меридиан» из Самары.

