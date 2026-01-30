Жители СКФО почти 50 тысяч раз воспользовались банковскими услугами на дому

В 2025 году в Республиках Северного Кавказа было оказано почти 50 тысяч выездных консультаций по банковским услугам для физических и юридических лиц, подсчитали аналитики Сбера.

Фото: сгенерировано нейросетью Сбера ГигаЧат

В прошлом году регионами-лидерами по банковскому обслуживанию на дому стали Дагестан, Кабардино-Балкария и Чечня — суммарно почти 30 тысяч жителей воспользовались таким сервисом. В Республике Северная Осетия-Алания в 2025 год число выездных консультаций увеличилось на 56% в сравнении с 2024 годом. В Карачаево-Черкесии и Ингушетии также растет интерес к выездному банковскому обслуживанию, которым воспользовались более 4,5 тысячи жителей.

Как рассказал Управляющий Северо-Осетинским отделением Сбербанка Валерий Бирагов, финансовая доставка особенно подходит для тех, у кого не всегда есть возможность посетить банковское отделение, например, для пенсионеров или офисных работников. «В 2025 году в нашем регионе спрос на получение выездных консультаций увеличился на 56% в сравнении с 2024 годом»,— отметил Валерий Бирагов.

Самой востребованной услугой в 2025 году была доставка дебетовых и кредитных карт для физических лиц и бизнеса — среди других выездных банковских услуг ее доля составила 95%, отметили аналитики Сбера.