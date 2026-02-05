В Краснодаре 11 домов останутся без электричества 6 февраля

В Краснодаре запланировано частичное отключение электроэнергии 6 февраля. Об этом уведомили в ЕДДС краевого центра.

Подачу электричества ограничат с 08:00 до 17:00 по следующим адресам:

ул. Сормовская, 1/5, 1/6, 1/3, 1/12, 178

ул. Старокубанская, 124, 124к1, 137к1, 137к2, 139, 139/1

В ЕДДС Краснодара сообщили, что дополнительную информацию об отключении жители города могут уточнить в диспетчерской службе ООО «Кедр».

София Моисеенко