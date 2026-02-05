Растения в Сочи перешли к активному цветению из-за теплой зимы

В Сочи продолжается весеннее цветение растений, что связано с особенностями зимнего сезона 2025–2026 годов. Погодные условия текущей зимы отличались резкими колебаниями температур, что оказало влияние на вегетационные процессы. В начале декабря наблюдался период устойчивого тепла, в результате которого ряд декоративных и древесных растений преждевременно вступил в фазу цветения, рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе нацпарка курорта.

Фото: нацпарк Сочи

Уже в первой половине декабря были зафиксированы цветущие экземпляры акации серебристой, более известной как мимоза, хеномелеса, жимолости душистой и магонии. Однако последовавшие в конце декабря и начале января снегопады и понижение температуры воздуха, включая так называемые крещенские морозы, привели к временному замедлению биологических процессов. Активность растений снизилась почти на месяц.

Ситуация изменилась в конце января, когда в Сочи установилась теплая погода. В течение нескольких дней дневные температуры воздуха достигали +15 градусов. Это стало фактором, способствующим возобновлению роста и цветения. На смену завершившемуся цветению магонии пришли калины лавролистные, которые в настоящее время находятся в активной фазе цветения. Также зафиксирован пик цветения зимоцвета юннаньского, который сменил зимоцвет ранний.

Отмечается дальнейшее развитие акации серебристой: отдельные цветки сменились полноценно цветущими ветвями. Кроме того, началось цветение парротии персидской. Ее соцветия отличаются отсутствием лепестков и представлены ярко выраженными тычинками, которые визуально доминируют в структуре цветка.

В этот же период наблюдается формирование цветочных почек камелии японской. Растение готовится к последующему цветению, традиционно приходящемуся на более поздние сроки. Также зафиксировано распускание почек ивы козьей, широко известной как верба, что является характерным сезонным признаком приближения весны.

Дополнительно специалисты отмечают изменения в состоянии олеандров. На концах побегов сформировались раскрытые плоды с семенами, оснащенными волокнистыми образованиями, способствующими их распространению ветром. Такие процессы характерны для завершения репродуктивного цикла растения.

Мария Удовик