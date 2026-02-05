Затулин и Медведев настаивают на воссоздании кинотеатра «Спутник» в Сочи

В Сочи продолжается работа по восстановлению кинотеатра «Спутник», снесенного в 2007 году. Бывший депутат Городского собрания Сочи и Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Медведев совместно с депутатом Государственной думы Константином Затулиным на протяжении нескольких лет добивались правового разрешения вопроса, связанного с судьбой земельного участка, на котором ранее располагался объект, сообщил господин Затулин в своем телеграм-канале.

Обращения в краевой суд и прокуратуру стали основанием для пересмотра дела, по итогам которого в конце 2025 года был удовлетворен иск администрации Сочи о возврате участка в муниципальную собственность. Многолетние судебные разбирательства завершились в пользу города, что позволило зафиксировать правовой статус территории и создать условия для дальнейших решений.

При этом возврат земли рассматривается лишь как промежуточный этап. Константин Затулин и сочинцы, выступающие за сохранение исторической среды, настаивают на восстановлении здания кинотеатра в его первоначальном архитектурном облике. В администрации города, в свою очередь, заявляют о намерении создать на этом месте многофункциональный культурно-досуговый центр. Как пояснила начальник управления культуры администрации Сочи Марианна Устинова, объект может включать кинозал, концертную и фестивальную площадки, а также пространства для проведения массовых мероприятий.

По мнению Константина Затулина, предложенная концепция не противоречит идее воссоздания кинотеатра «Спутник» в его историческом виде. Он подчеркнул, что сохранение прежнего архитектурного облика, включая декоративное панно, посвященное покорителям космоса, имеет важное символическое значение для города и отражает преемственность поколений. Депутат считает необходимым проведение общественных обсуждений с участием архитекторов, строителей и жителей, отмечая при этом реализуемость подобного проекта.

Мария Удовик