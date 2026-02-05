Терминалы ОТЭКО в порту Тамань перевалили в 2025 году более 25 млн т грузов

Терминалы ОТЭКО в порту Тамань завершили 2025 год с общим объемом перевалки на суда в более 25 млн т грузов, что составило 14% экспортного грузооборота Азово-Черноморского бассейна за период, следует из статистики компании.

Фото: пресс-служба ОТЭКО

Так, объем перевалки угля увеличился более чем на 5 млн т г/г, навалочный терминал также начал работать с новыми номенклатурами: железорудным сырьем и минеральными удобрениями — этих грузов было перевалено на суда более 3 млн т. Диверсификация грузовой базы позволила расширить географию поставок, при этом ключевыми импортерами остаются Турция, Китай и Индия.

В 2025 году, согласно статистике ОТЭКО, обработка балкеров типа Capesize выросла на 14%. Аналитики компании ожидают в 2026 году продолжения позитивного тренда, так как использование больших судовых партий позволяет грузоотправителям существенно экономить на фрахте.

«Несмотря на то что 2025 год был непростым, я считаю, мы смогли достойно ответить на все его вызовы. Все это создало хороший фундамент для дальнейшего роста в 2026 году»,— прокомментировал коммерческий директор ОТЭКО Инал Чкадуа.