Глава СКР поручил представить к ведомственной награде воспитательницу детсада в Оренбуржье

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил представить документы к награждению воспитательницы детского сада в Оренбургской области Лии Галеевой ведомственной медалью СКР, «отмечая неравнодушие и самоотверженность». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Глава СКР также запросил доклад о ходе расследования уголовных дел, возбужденных по факту нападения мужчины в детском саду. Дела возбуждены по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

По версии следствия, 5 февраля мужчина, вооруженный ножом, в состоянии опьянения проник в здание детского сада на ул. Фрунзе в Бугуруслане. Он забежал в комнату, в которой находились дети и воспитательница Лия Галеева. В ведомстве отмечают, что «предотвращая преступные действия мужчины, воспитательница выхватила нож из его рук, при этом получила телесные повреждения». Ей совместно с коллегами удалось удерживать мужчину в одном из подсобных помещений до приезда сотрудников правоохранительных органов.

Ранее губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев сообщил, что воспитательницу представят к награде. Депутат Госдумы РФ Сардана Авксентьева заявила, что напишет письмо в МВД, чтобы Лию Галееву представили к награде.

Руфия Кутляева