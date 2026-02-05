В Оренбуржье возбудили уголовные дела о нападении на воспитателя детского сада

В СУ СКР по Оренбургской области возбудили уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ

По информации ведомства, мужчина, вооружившись ножом, проник в дошкольное образовательное учреждение на ул. Фрунзе в Бугуруслане. Поднявшись на второй этаж, он причинил телесные повреждения одной из воспитательниц. Ей оказали медицинскую помощь. Воспитанники детского сада не пострадали.

По данным следствия, нападавший находился в состоянии опьянения. Он задержан, устанавливается мотив совершенного преступления. Следователи осматривают место происшествия, допрашивают очевидцев и свидетелей произошедшего.

Межрайонная прокуратура даст оценку исполнению требований законодательства о безопасном пребывании несовершеннолетних в образовательных учреждениях. Прокуратура Оренбургской области проводит проверку по факту произошедшего. Также надзорным ведомством взят на контроль ход расследования уголовных дел.

Инцидент произошел в четверг, 5 февраля, около 13:00 (MSK+2). В детский сад пытался пробраться 25-летний местный житель с ножом. До приезда экстренных служб злоумышленника удерживала воспитатель детского сада Лия Галеева.

Руфия Кутляева