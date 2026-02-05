В Оренбургской области воспитатель детского сада удерживала мужчину с ножом

В четверг, 5 февраля, в дошкольное учреждение пытался пробраться мужчина с ножом, которого остановила работница детского сада. Об этом сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.

В ведомстве уточняют, что мужчина сломал дверь и пытался зайти в учреждение. Сразу была активирована тревожная кнопка. На пути злоумышленника встала воспитатель детского сада Лия Галеева, которая удерживала нарушителя до приезда экстренных служб. Это помогло избежать трагедии.

Экстренные службы реагирования сработали слаженно. В правительстве региона отмечают, что ситуацию взял на личный контроль губернатор Оренбуржья Евгений Солнцев.

По данным полиции Оренбуржья, проникнуть в дошкольное учреждение пытался 25-летний местный житель. Он вырвал запасную дверь детского сада, угрожал ножом персоналу. Воспитателям удалось его обезвредить, поместить в подвал и нажать тревожную кнопку. Полицейские совместно с сотрудникам Росгвардии задержали злоумышленника. Полицейские разбираются в обстоятельствах происшествия.

Руфия Кутляева