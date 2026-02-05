Воспитательницу детсада, пострадавшую от нападения в Оренбуржье, представят к награде

Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев в своем Telegram-канале заявил, что воспитателя детского сада, которая пострадала в результате нападения мужчины в учреждении Бугуруслана, представят к награде.

«Уму непостижимый случай произошел в одном из дошкольных учреждений Бугуруслана. В ходе обороны женщина получила порезы. Сейчас ей уже оказана необходимая медицинская помощь. Считаю, что такие поступки не должны остаться незамеченными. Представим к награде воспитателя. Самоотверженность и решимость женщины вызывают восхищение. Выражаю благодарность и всему коллективу детского сада за своевременную реакцию», — сообщил Евгений Солнцев.

Депутат Госдумы РФ Сардана Авксентьева в своем Telegram-канале также заявила, что напишет письмо в МВД, чтобы Лию Галееву представили к награде.

«Если бы не храбрость одной отдельно взятой женщины, которая голыми руками смогла его задержать и повалить на пол, мы бы сейчас читали страшные новости о погибших или раненых детях. Лия Галеева — обычная воспитательница, ей 42 года. Вот такой герой нашего времени. Я считаю, что таких людей обязательно должно отмечать государство», — отметила Сардана Авксентьева.

В четверг, 5 февраля, в Бугуруслане Оренбургской области пьяный 25-летний мужчина с ножом проник в детский сад. Воспитатель детского сада Лия Галеева удерживала злоумышленника до приезда экстренных служб. Она получила телесные повреждения. В СУ СКР по Оренбургской области возбудили уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Руфия Кутляева