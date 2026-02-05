Россия подала жалобу в ОБСЕ из-за дискриминации русскоязычных жителей Латвии

Россия направила обращение в профильные органы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в связи с дискриминацией русскоязычных жителей Латвии. Об этом сообщил зампостпреда РФ при ОБСЕ Александр Волгарев.

«Призываем официальную Ригу проявить здравый смысл, а профильные исполнительные структуры ОБСЕ надлежащим образом отреагировать»,— заявил дипломат на заседании Постоянного совета организации (цитата по ТАСС).

Как отметил господин Волгарев, российские представители направили обращение в адрес Верховного комиссара ОБСЕ по делам нацменьшинств Кристофа Кампа, директора Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека Марии Телалиан.

В октябре 2025 года представители России назвали депортации из Латвии жителей страны, которые не смогли сдать экзамен по латышскому языку, нарушением прав человека. На этом основании из страны выслали более 800 россиян.

В июле Комитет ООН по правам человека выразил обеспокоенность в связи с латвийским законом, который ограничивает преподавание на русском языке в местных школах.