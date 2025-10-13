Москалькова назвала нарушением прав человека высылку россиян из Латвии

Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова прокомментировала ситуацию с высылкой россиян из Латвии из-за незнания языка. Госпожа Москалькова сочла этот шаг «беспрецедентным, массовым» нарушением прав человека и всех международных норм.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Люди подвергаются репрессиям исключительно по одному признаку их отношения к русской национальности, к русской культуре, их отношения к России»,— сказала Татьяна Москалькова журналистам (цитата по ТАСС).

Российский омбудсмен уточнила, что обратилась по вопросу защиты высылаемых из Латвии граждан к Верховному комиссару ООН. Тем самым она намерена прекратить все незаконные действия в отношении россиян.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня говорил, что после депортации из Латвии россияне смогут вернуться на родину и устроить там жизнь. В Латвии определили 13 октября крайним сроком для сдачи языкового экзамена. Тех, кто не набрал достаточно баллов по итогам тестирования, республика считает законным выслать. На этом основании из Латвии уже депортировали 841 россиянина.