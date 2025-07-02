ООН обеспокоена отменой русского языка в школах Латвии

Комитет ООН по правам человека выразил обеспокоенность в связи с латвийским законом, который ограничивает преподавание на русском языке в местных школах. Там отметили, что реализация закона была поспешной.

«Один из экспертов выразил обеспокоенность в связи с принятием закона, вводящего латышский язык в качестве единственного языка обучения и исключающего русский язык как второй язык в школах и дошкольных учреждениях»,— говорится в резюме встречи экспертной группы комитата ООН по правам человека с делегацией Латвии.

В ответ на вопросы экспертов делегация ответила, что в Латвии нет запрета на какой-либо из языков. Как уточнила делегация, русский язык знают 54% латвийской молодежи. Там также добавили, что государственным языком в стране является только латышский.

Комитет ООН среди прочего поинтересовался о финансировании программ по изучению русского языка, которые остаются в Латвии, и господдержке школ, где часть учителей преподавала на русском.

В 2018 году власти Латвии приняли закон о переходе русскоязычных школ на латышский. Реформа началась в 2021 году. С 2026-го русский язык в латвийский школах исключат из доступных для выбора в качестве второго иностранного.