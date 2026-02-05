Путин открыл Год единства народов России

Президент России Владимир Путин посетил Национальный центр «Россия» на Краснопресненской набережной в Москве и принял участие в церемонии открытия Года единства народов России. Информация об этом размещена на сайте Кремля.

Президент России Владимир Путин (в центре) во время выступления на церемонии открытия Года единства народов РФ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин (в центре) во время выступления на церемонии открытия Года единства народов РФ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Господин Путин объявил 2026 год Годом единства народов России. С соответствующей инициативой на заседании Совета по межнациональным отношениям выступил атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов. Он подчеркнул, что сплоченность и межнациональный мир остаются важнейшими условиями развития страны.

2025 год Владимир Путин объявил Годом защитника Отечества, приурочив эту инициативу к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.