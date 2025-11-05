Путин поддержал предложение объявить 2026 год годом единства народов России

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу объявить 2026 год годом единства народов России. Это предложение поступило от атамана Всероссийского казачьего общества Виталия Кузнецова на заседании совета по межнациональным отношениям.

Господин Кузнецов подчеркнул, что большинство россиян поддержат эту идею, особенно после празднования Дня народного единства. Он отметил, что сплоченность и мир между народами важны для процветания страны. «Уверен, что вся наша страна вас в этом поддержит»,— добавил он, обращаясь к президенту.

Владимир Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить необходимые проекты решений для реализации инициативы.

Сегодня госпожа Голикова сообщила, что российское правительство уже подготовило проект стратегии национальной политики до 2036 года. На заседании Владимир Путин поддержал ее предложение о включении полпредов в состав правительственной комиссии по межнациональным отношениям.