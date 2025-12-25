Путин объявил 2026-й Годом единства народов России

Президент Владимир Путин заявил, что 2026-й объявлен Годом единства народов России.

«2026 год объявлен у нас Годом Единства народов России, вот только что мною подписан соответствующий указ»,— заявил господин Путин на заседании Государственного Совета РФ (цитата по «Интерфаксу»).

Президент также поздравил с 25-летием организации Государственного совета, основанного в сентябре 2000 года. «Это четверть века напряженной кропотливой и результативной работы, в том числе в условиях серьезных и сложных вызовов», — сказал он.

В ноябре Владимир Путин на заседании совета по межнациональным отношениям поддержал предложение атамана Всероссийского казачьего общества Виталия Кузнецова об объявлении 2026 года Годом единства народов России.