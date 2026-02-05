Креативным директором Versace стал Питер Мюлье

Новым креативным директором Versace стал бельгийский дизайнер Питер Мюлье, сообщила пресс-служба модного дома. Господин Мюлье приступит к работе с 1 июля.

«На протяжении всей своей карьеры Мюлье формировал отличительную эстетику, способствуя успеху таких брендов, как Raf Simons, Jil Sander, Dior, Calvin Klein и в настоящее время Alaia»,— написала пресс-служба Versace в аккаунте в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской организацией и запрещена в РФ).

До этого пост креативного директора занимал Дарио Витале. Он проработал на должности меньше года. Бренд прекратил сотрудничество с господином Витале 12 декабря.

Питер Мюлье стал четвертым креативным директором после Джанни Версаче, погибшего в 1997 году, его сестры Донателлы Версаче и Дарио Витале. До этого с 2021 года бельгийский дизайнер работал креативным директором Alaia. Господин Мюлье представит свою последнюю коллекцию для бренда в марте на Неделе моды в Париже.