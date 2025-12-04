Креативный директор Versace покидает свой пост спустя меньше года работы

Креативный директор Versace Дарио Витале покидает свой пост спустя девять месяцев после прихода в модный дом. Об этом сообщили в пресс-службе Versace, передает Associated Press (AP). Господин Витале занял эту должность в марте. До этого с 2010 года он работал дизайнером Miu Miu.

«Мы хотели бы искренне поблагодарить Дарио за его выдающийся вклад в развитие креативной стратегии бренда в этот переходный период и желаем ему всего самого наилучшего в его будущих начинаниях.»,— сообщили в Versace. Бренд прекратит сотрудничество с господином Витале 12 декабря. Его преемника объявят позднее.

Дарио Витале был третьим креативным директором после Джанни Версаче, погибшего в 1997 году, и его сестры Донателлы Версаче. В марте она стала главным амбассадором бренда. Первая коллекция Дарио Витале для Versace дебютировала в сентябре.

Витале покинул пост креативного директора спустя два дня после того, как Prada Group завершила сделку по приобретению Versace за $1,37 млрд. Лоренцо Бертелли, сын владельцев Prada Миуччи Прады и Патрицио Бертелли, сообщил Reuters, что возглавит Versace после завершения сделки.